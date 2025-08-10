المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته الثامنة يحط الرحال بتونس العاصمة والقيروان وجرجيس من 11 إلى 17 أوت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68987aa8361752.25709429_qpjehgomikfnl.jpg width=100 align=left border=0>

ﺗلتئم اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻟﻠﻜﺴﻜﺴﻲ ﻣﻦ 11 إلى 17 أوت 2025 وتحط رحالها بكل من تونس العاصمة ومدينتي القيروان وجرجيس، بمشاركة هواة ومهنيين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتنتظم هذه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ببادرة من ﺟﻤﻌﻴﺔ " ﻧﻜﻬﺔ ﺑﻼدي" وﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ، وفق ما أكدت لوات مؤسسة المهرجان ورئيسة الجمعية لطيفة خيري، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان منذ إطلاقه هو جمع ﻫﻮاة اﻟﻄﺒﺦ وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة، حول اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ الأﺻﻴﻞ "اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ"، وذلك بهدف الاحتفاء بهذا الموروث الغذائي وتثمينه.

وتأتي هذا الدورة الثامنة لتعزز الاحتفاء بهذا الطبق المغاربي المتوارث عن الأجداد "ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إدراﺟﻪ ﺳﻨﺔ 2020 على ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث غير المادي ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ من المنظمين في "إﺛﺮاء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻬﻮﻳﺔ ببلادنا".

