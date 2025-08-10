المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته الثامنة يحط الرحال بتونس العاصمة والقيروان وجرجيس من 11 إلى 17 أوت
ﺗلتئم اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻟﻠﻜﺴﻜﺴﻲ ﻣﻦ 11 إلى 17 أوت 2025 وتحط رحالها بكل من تونس العاصمة ومدينتي القيروان وجرجيس، بمشاركة هواة ومهنيين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وتنتظم هذه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ببادرة من ﺟﻤﻌﻴﺔ " ﻧﻜﻬﺔ ﺑﻼدي" وﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ، وفق ما أكدت لوات مؤسسة المهرجان ورئيسة الجمعية لطيفة خيري، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان منذ إطلاقه هو جمع ﻫﻮاة اﻟﻄﺒﺦ وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة، حول اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ الأﺻﻴﻞ "اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ"، وذلك بهدف الاحتفاء بهذا الموروث الغذائي وتثمينه.
وتأتي هذا الدورة الثامنة لتعزز الاحتفاء بهذا الطبق المغاربي المتوارث عن الأجداد "ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إدراﺟﻪ ﺳﻨﺔ 2020 على ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث غير المادي ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ من المنظمين في "إﺛﺮاء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻬﻮﻳﺔ ببلادنا".
وكانت الأنشطة ما قبل الرسمية للمهرجان انطلقت بتنظيم المسابقة الوطنية للكسكسي بضاحية قمرت شمال العاصمة، يومي 12 و13 جويلية، كما التأمت يوم 8 أوت حلقة نقاش حول طبق الكسكسي احتضنها فضاء السقيفة للفنون، بساحة رمضان باي، بمدينة تونس العتيقة.
وتنطلق الفعاليات الرسمية يوم غد الإثنين 11 أوت بمدينة جرجيس بالجنوب التونسي، بعرض "اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﺑﻮﻟﺪ البحر" من ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺧﻴﺮي يليه يوم 12 أوت عرض بعنوان "كركر الحوت يا عروسة" من تنشيط هناء العربي.
ويحط المهرجان رحاله بعاصمة الأغالبة، مدينة القيروان، يوم 13 أوت أين تقام ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ بعنوان " ﺑﺬور ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ" .
ويحل المهرجان بالعاصمة مساء يوم 16 أوت حيث يواكب عشاق هذا الطبق العريق بداية من السابعة مساء بالضاحية الشمالية ﻋﺮوﺿﺎ ﻟﻔﻦ اﻟﻄﺒﺦ الى جانب ﻣﻌﺮض، وفقرات تنشيطية وﺣﺼﺺ ﺗﺬوق.
ويكون الموعد في اليوم الختامي للدورة مساء ﻳﻮم 17 أوت مع عرض بعنوان "اﻟﺒﻮزﻳﺪﻳﺔ" ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ واﻟﺸﺎﻋﺮة ﺳﻌﺎد اﻟﺸﻬﻴﺒﻲ، قبل أن يسدل الستار على المهرجان بعرض فني موسيقي ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺟﻤﺎل.
