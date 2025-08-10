اريانة: تهيئة و صيانة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بأريانة

فـي إطار الاستعـداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2025 - 2026 ، أدى والي اريانة، الوليد صنديد زيارة تفقد لمعاينة تقدم إنجاز مشروع تهيئة و صيانة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بأريانةواطلع الوالي وفق ما نقلته الولاية ، على تقدم سير المشروع ،والمتمثل في إعادة تهيئة مدخل المؤسسة التربوية ،و بناء 3 قاعات تدريس ،علاوة على أشغال صيانة عامة خاصة بالمؤسسة