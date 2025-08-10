اريانة: تهيئة و صيانة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بأريانة
فـي إطار الاستعـداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2025 - 2026 ، أدى والي اريانة، الوليد صنديد زيارة تفقد لمعاينة تقدم إنجاز مشروع تهيئة و صيانة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بأريانة
واطلع الوالي وفق ما نقلته الولاية ، على تقدم سير المشروع ،والمتمثل في إعادة تهيئة مدخل المؤسسة التربوية ،و بناء 3 قاعات تدريس ،علاوة على أشغال صيانة عامة خاصة بالمؤسسة
واكد في هذا الاطار ، ضرورة مضاعفة الجهود والتسريع في الإنجاز لتكون المؤسسة التربوية جاهزة مع مُفتتح السنة الدراسية المقبلة
كما دعا لعقد جلسة عمل بمقر الولاية بداية الأسبوع المقبل لمتابعة تقدم إنجاز مختلف الأشغال الخاصة بالمؤسسات التربوية بالجهة
