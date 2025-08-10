Babnet   Latest update 23:08 Tunis

توزر: الأيام الثقافية بحزوة تختتم الليلة بعرض عرفاويات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689883618005a5.10550440_noekqgphmilfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 15:12
      
تختتم الليلة بحزوة من ولاية توزر الأيام الثقافية التي أشرفت على تنظيمها المكتبة العمومية بالمكان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبتمويل منها وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أوت الجاري بسهرات موسيقية وعرض للأطفال وفق منسقة الأيام عفاف بن جابر.

وبينت بن جابر في تصريح ل(وات) أن عرض الاختتام يحمل اسم عرفاويات الذي يقدم أبرز أغاني الفنان الشعبي الراحل محمود العرفاوي اعترافا بقيمة الفنية ودوره في إبراز الفن الشعبي في تونس خاصة وأنه تميز بأداء أغان شعبية مختلفة عن السائد مستمدة أساسا من تراث جهة الجريد.



وكان برنامج التظاهرة قد تضمن عرض موسيقية لفرقة مقياس للموسيقى بالرديف في سهرة الافتتاح يوم 7 أوت التي نالت إعجاب الجمهور وفق تأكيدها تلاه عرضا تنشيطيا للأطفال في سهرة 8 أوت تراوح بين الموسيقى والغناء والرقص والألعاب السحرية والدمى العملاقة وقدمت مجموعة أولاد المناجم سهرة يوم 9 أوت.

ولاحظت منسقة الأيام الثقافية بحزوة أن جل السهرات تميزت بحضور جماهيري محترم، وفي غياب فضاء خاص بالعروض تم تنظيم السهرات في أحد الفضاءات العامة وهو المنتزه البلدي بحزوة وذلك خصوصا بدعم من بلدية المكان والسلط المحلية بالنظر إلى قلة الامكانيات وغياب الدعم من بقية الأطراف.
ص م


