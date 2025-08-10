توزر: الأيام الثقافية بحزوة تختتم الليلة بعرض عرفاويات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689883618005a5.10550440_noekqgphmilfj.jpg width=100 align=left border=0>

تختتم الليلة بحزوة من ولاية توزر الأيام الثقافية التي أشرفت على تنظيمها المكتبة العمومية بالمكان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبتمويل منها وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أوت الجاري بسهرات موسيقية وعرض للأطفال وفق منسقة الأيام عفاف بن جابر.



وبينت بن جابر في تصريح ل(وات) أن عرض الاختتام يحمل اسم عرفاويات الذي يقدم أبرز أغاني الفنان الشعبي الراحل محمود العرفاوي اعترافا بقيمة الفنية ودوره في إبراز الفن الشعبي في تونس خاصة وأنه تميز بأداء أغان شعبية مختلفة عن السائد مستمدة أساسا من تراث جهة الجريد.

