سمير الشفي: رفضنا انطلاق مسيرة المعارضة من ساحة محمد علي والاعتداء على الاتحاد كان "هدية ثمينة" لها

Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 17:05
      
أيّد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الرأي القائل إن التحرك أو "الاعتداء" الذي استهدف مقر الاتحاد تم توظيفه من قبل المعارضة في معركتها مع السلطة.

وخلال حوار مع الصحفية ابتسام سويخة، سألته عن الانتقادات السابقة التي وجهتها المعارضة للاتحاد، معتبرة أن ما حصل استُغل لاحقًا في صراعها مع السلطة، ليجيب الشفي موافقًا: "عليك نور!؟"، مضيفًا أن الاتحاد كان قد أصدر بيانًا يرفض فيه الانطلاق من بطحاء محمد علي، مؤكّدًا: "نحن منظمة مستقلة عن السلطة والأحزاب".



واعتبر الشفي أن ما وقع أمام مقر الاتحاد مثّل "هدية ثمينة" للمعارضة و"الناس المتربصة"، على حد وصفه.
يُذكر أن جبهة الخلاص وعددًا من الأطراف والشخصيات المعارضة كانوا قد دعوا إلى تنظيم مسيرة يوم 25 جويلية الماضي انطلاقًا من ساحة اتحاد الشغل، غير أن المنظمة الشغيلة رفضت ذلك وأعلنت عدم مشاركتها في التحرك.



الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
