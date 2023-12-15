رئاسة الحكومة تؤكد صحة التاريخ الوارد ببلاغها حول الغاء العمل برخص وكلاء بيع السيارات

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وشدد رئاسة الحكومة ان قرار جلسة العمل الوزارية ليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 هدفه الغاء وضعية ترتبت عنها عدة اشكاليات تطبيقية.



وأشارت الى أن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس الوزارية لا تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.