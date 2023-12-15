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رئاسة الحكومة تؤكد صحة التاريخ الوارد ببلاغها حول الغاء العمل برخص وكلاء بيع السيارات

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 11:45 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اصدرت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة بلاغا أكدت من خلاله صحة التاريخ الوارد ببلاغها الصادر اثر جلسة العمل الوزارية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حول إلغاء العمل بقرار المجلس الوزاري المضيق المؤرخ في 22 جوان 2016، والمتعلق برخص وكلاء بيع السيارات.

وأكدت رئاسة الحكومة انه لم يتسرب أي خطأ للتاريخ المذكور كما تداولته بعض وسائل الاعلام.
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وشدد رئاسة الحكومة ان قرار جلسة العمل الوزارية ليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 هدفه الغاء وضعية ترتبت عنها عدة اشكاليات تطبيقية.

وأشارت الى أن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس الوزارية لا تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


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