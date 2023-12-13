مجلس وزاري يقرر إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات

قرر مجلس وزاري، إلغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.



وتم تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة.





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جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية ، أشرف عليها رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن إيقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات

كما نظرت الجلسة في الإطار العام لتوريد السيارات وأهم الإشكاليات المتعلقة برخص الوكلاء.



وتم خلال هذه الجلسة، أيضا، تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية واستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في اطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة في صفحتها الرسمية بالفيسبوك.