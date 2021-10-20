أنباء عن الغاء أمير قطر حكم إعدام التونسي فخري الأندلسي

أفادت مصادر مقرّبة من عائلة التونسي فخري الاندلسي التونسي المحكوم بالإعدام في دولة قطر أنّ الأمير تميم قد ألغى حكم الإعدام وفق ما أكّده مصدر قضائي قطري لوالدة فخري... وقد يكمل فخري عقوبته في قطر قبل أن يقع ترحيله إلى تونس.



وتعود أطوار قضية فخري الأندلسي إلى رمضان 2017 حيث تم إصدار حكم بالإعدام في حق الشاب أصيل ولاية القيروان فخري الأندلسي بعد اتهامه بقتل جندي قطري من أصول صومالية، وهو ما ينكره الأندلسي.



