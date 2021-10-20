أنباء عن الغاء أمير قطر حكم إعدام التونسي فخري الأندلسي

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 10:27قراءة: 0 د, 22 ث
أفادت مصادر مقرّبة من عائلة التونسي فخري الاندلسي التونسي المحكوم بالإعدام في دولة قطر أنّ الأمير تميم قد ألغى حكم الإعدام وفق ما أكّده مصدر قضائي قطري لوالدة فخري... وقد يكمل فخري عقوبته في قطر قبل أن يقع ترحيله إلى تونس.

وتعود أطوار قضية فخري الأندلسي إلى رمضان 2017 حيث تم إصدار حكم بالإعدام في حق الشاب أصيل ولاية القيروان فخري الأندلسي بعد اتهامه بقتل جندي قطري من أصول صومالية، وهو ما ينكره الأندلسي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234556

Kerker  ()  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 12h 05m |           
لا بدّ من إلغاء الحكم بالإعدام في كافّة دول العالم و جعل الأشغال الشّاقّة مدى الحياة كأقصى عقوبة و يبقى البحث عن الحقائق قائما إلى يوم الدّين. إنّ ديننا أقرّ بأنّ من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. نحن نعيش اليوم أيّام السّاعة منذ ذكرى نزول الوحي على خاتم الأنبياء. نمتلك آلات و تقنيات تمكّن المجرمين من تغيير الأدلّة لفائدتهم، زد على ذلك ضعف الإيمان المنتشر في قلوب أناس؛
كلّها تُآثر الحياة الدّنيا و تخشى بعضها بعضا و لا يخشون الله. حالات و أوضاع ترفع درجات الوقوع في الأُضْلُولَة و ما يليه من فساد و ظلم و استبداد ممّا يؤدي إلى نشر الفتنة بين النّاس و هي أشدّ من القتل.

Kerker  ()  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 12h 00m |           
لا بدّ من إلغاء الحكم بالإعدام في كافّة دول العامّة و جعل الأشغال الشّاقّة مدى كأقصى عقوبة و يبقى البحث عن الحقائق قائما إلى يوم الدّين. إنّ ديننا أقرّ بأنّ من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. نحن نعيش اليوم أيّام السّاعة منذ ذكرى نزول الوحي على خاتم الأنبياء. نمتلك آلات و تقنيات تمكّن المجرمين من تغيير الأدلّة لفائدتهم، زد على ذلك ضعف الإيمان المنتشر في قلوب أناس؛
كلّها تُآثر الحياة الدّنيا و تخشى بعضها بعضا و لا يخشون الله. حالات و أوضاع ترفع درجات الوقوع في الأُضْلُولَة و ما يليه من فساد و ظلم و استبداد ممّا يؤدي إلى نشر الفتنة بين النّاس و هي أشدّ من القتل.



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