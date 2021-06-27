وزير السياحة يلتقي وفدا برلمانيا فرنسيا

استقبل الحبيب عمار وزير السياحة، مساء السبت 26 جوان 2021 بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا من فرنسا بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها الوفد إلى تونس، وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات المهنية في المجال السياحي.ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عديد المجالات وخاصة القطاع السياحي.كما تم التطرق إلى الوضع الصحي في البلدين والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا خاصة في علاقة بتوفير اللقاح بالكمية المطلوبة ووضع بروتوكولات صحية للحد من انتشار وباء كورونا.وأكد الحبيب عمار، في هذا الصدد، أن وزارة السياحة أعدت منذ شهر جوان 2020 بروتوكولا صحيا للسياحة التونسية تم تطبيقه بمختلف المؤسسات السياحية بكامل تراب الجمهورية يحتوي عديد الاجراءات الوقائية التي أثبتت جدواها ونجاعتها في ضمان سلامة العاملين في القطاع السياحي وكذلك السياح الوافدين على بلادنا وذلك بشهادة عديد الجهات العالمية على غرار المنظمة العالمية للسياحة التي أشادت به وأوصت بتعميمه بعديد البلدان.وأضاف أنه تم الانطلاق في تلقيح عمال القطاع السياحي ضد كوفيد-19 وهو ما من شأنه بأن يبعث برسائل طمأنة للسائح الوطني والأجنبي بأن كل الظروف الوقائية ستكون متوفرة لضمان حسن استقبالهم.وأشار الوزير إلى أهمية السوق الفرنسية التي تعد من الأسواق التقليدية الهامة لبلادنا حيث تم تسجيل وفود حوالي 900 ألف سائح فرنسي سنة 2019 وهو رقم يمكن تجاوزه مع استعادة السياحة لنشاطها انطلاقا من سنة 2022 ويمكن بلوغ هدف 1 مليون سائح فرنسي خلال السنوات القادمة.كما قدم الحبيب عمار، بالمناسبة، استراتيجية وزارة السياحة خلال المرحلة القادمة والتي ترتكز بالأساس على تنويع المنتوج السياحي وتطويره وتحسين الجودة بمختلف المؤسسات السياحية وتدعيم مشاريع السياحة البديلة والثفافية.ومن جهتهم، أكد النواب الفرنسيون دعمهم لتونس في مجابهة تداعيات فيروس كورونا والعمل على الترويج للوجهة التونسية في فرنسا وما تم إعداده لاستعادة النشاط السياحي خاصة عبر وضع البروتوكول الصحي وكذلك تلقيح عمال القطاع السياحي وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد استقطاب السياح من العالم وخاصة من فرنسا.