كان يتنقل بهوية شقيقه التوأم : الاطاحة بأخطر متحيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...

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ووفق ما توفر من معطيات فان منطلق الابحاث كان إثر تدوينة على موقع معروف بوسائل التواصل الإجتماعي من احد المواطنين اكد فيها ان المتهم اقترف عدة عمليات تحيل في حقه وعلى عدة أشخاص من خلال نشره لاعلانات وهمية تتعلق بانجازه للمطابخ العصرية باسعار منخفضة وما ان يؤثر على الضحية يتسلم منه تسبقة مالية تفوق الالف دينار ثم يغيب عن الانظار. ...



تمكن أمس أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة من إيقاف عنصر اجرامي خطير جدا محل العديد من مناشير التفتيش تخصص التحيل والابتزاز ...ووفق ما توفر من معطيات فان منطلق الابحاث كان إثر تدوينة على موقع معروف بوسائل التواصل الإجتماعي من احد المواطنين اكد فيها ان المتهم اقترف عدة عمليات تحيل في حقه وعلى عدة أشخاص من خلال نشره لاعلانات وهمية تتعلق بانجازه للمطابخ العصرية باسعار منخفضة وما ان يؤثر على الضحية يتسلم منه تسبقة مالية تفوق الالف دينار ثم يغيب عن الانظار. ...

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واعترف المتهم بما نسب إليه مبينا انه كان يتنقل بهوية شقيقه التوأم ، وبمزيد التحري معه تبين انه محل بطاقة جلب، ومفتش عنه من اجل الإبتزاز و التشهير و نشر إعلانات وهمية..



وفي نفس الاطار تم إيقاف عدة عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل السرقة، حمل سلاح أبيض و التهديد، تحويل وجهةوقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.