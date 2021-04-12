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الغنوشي: رمضان رمز الصدق ونبذ قول الزور

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 21:51 قراءة: 0 د, 35 ث
توجه راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 بالتهاني إلى عموم التونسيين بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وترجى الغنوشي من المولى أن يقبل منهم الصيام والصلاة وسائر العبادات خاصة وأن هذا الشهر الذي يتزامن للسنة الثانية على التوالي مع جائحة كوفيد يتطلب الابتعاد عن الكسل والتشمير عن سواعد العمل وخاصة التحلي بالصدق وتجنب شهادة الزور مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن لم يَدَعْ قول الزُّور والعملَ به والجهلَ، فليس للهِ حاجةٌ أن يَدَعَ طعامه وشرابه).

كما تمنى الغنوشي في أن يكون السهر خلال ليالي رمضان مع كتاب الله والعبادات بعد قرار الحكومة بحظر السهرات في الفضاءات العامة توقيا من انتشار فيروس كورونا.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224085

Mandhouj  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 22h 45m |           
كل عام و كل شعبنا و الأمة الاسلامية جمعاء بخير .. و تصوموا و تعاودوا ...
مبروك رمضان



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