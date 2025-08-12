اتحاد المحامين العرب يدين تصرفات وفد المحامين المصريين خلال أعمال اجتماع المكتب الدائم في تونس
أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ "أحداث شغب مؤسفة" و"ممارسات شاذة" صدرت عن الوفد المصري المرافق لنقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد، عبد الحليم علام، خلال أعمال اجتماع المكتب الدائم في تونس.
تفاصيل الأحداث
وفق البيان، قام أعضاء الوفد المصري:
* باستغلال مقاعد مخصصة لنقباء النقابات العربية وأعضاء الأمانة العامة خلال حفل الافتتاح، ما أثار استياء الحضور ودفع بعض النقباء والأمناء المساعدين إلى الانسحاب احتجاجاً.
* تكرار السلوك ذاته في الجلسة الأولى للمكتب الدائم، مع إزالة بطاقات الأسماء من المقاعد، مدّعين تمثيلهم للنقابة العامة والنقابات الفرعية في مصر.
* اعتداء لفظي من أحد أعضاء الوفد على الأمين العام المساعد للاتحاد في قاعة فرعية، الأمر الذي تسبب في وعكة صحية للأمين العام المكاوي بنعيسى، حالت دون استكماله للجلسات.
تداعيات الموقف* رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بصفته رئيس المكتب الدائم، قرر تأجيل الجلسات إلى موعد ومكان آخر بنفس العضوية.
* الأمانة العامة اعتبرت أن هذه التصرفات تهدف إلى تعطيل أعمال المكتب الدائم وتأجيل انتخابات الأمين العام، خصوصاً بعد انسحاب جميع المترشحين لصالح النقيب سامح عاشور.
مطالب الاتحاد* دعوة نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام إلى تقديم اعتذار رسمي عن تصرفات أحد مرافقيه.
* اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحامي المعتدي وفقاً لقانون المحاماة المصري.
* تحذير من أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، سيتم عرض الموضوع على المكتب الدائم في دورته القادمة لاتخاذ قرار بشأنه.
نقيب المحامين المصريين يوضح حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العربمن ناحية أخرى, أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً أوضح فيه ملابسات ما تم تداوله من نص نُسب إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مؤكداً أن ما تم ترويجه لا يمكن أن يكون صادراً عن الأمين العام المعروف بدماثة خلقه ورصانته.
التشكيك في صحة البيان* أشار علام إلى أن البيان المتداول نُشر أولاً عبر صفحة أحد النقباء السابقين قبل وضعه على الصفحة المنسوبة لاتحاد المحامين العرب.
* أوضح أن الأمين العام كان برفقته طوال يوم أمس في تونس، وحضرا سوياً لقاءً مع الرئيس التونسي، ثم غادرا منتصف الليل تقريباً، قبل أن يغادر الأمين العام صباح اليوم مباشرة إلى بلاده، مما يجعل صدور البيان عنه أمراً مستحيلاً.
مضمون البيان المزوّر* وصف علام النص المنسوب بأنه مليء بـ الأكاذيب والافتراءات والمغالطات، ويهدف لخدمة شخص بعينه يسعى لتحقيق أغراض شخصية، بمساعدة بعض من انتهت عضويتهم في الاتحاد من الأعضاء المنقطعين، الذين يسعون للهيمنة على مقاعد الاتحاد.
خطوات مقبلة* أعلن نقيب المحامين عن عزمه إصدار بيان تفصيلي لاحقاً لوضع الحقائق كاملة أمام المحامين، وكشف ما وصفه بـ المخططات الرامية لاستغلال الاتحاد من قبل أطراف معينة.
* دعا المحامين إلى عدم الانسياق وراء البيان المزوّر، معتبراً أن الهدف من نشره هو إثارة الفتنة وخلق صراعات لتعطيل عمل الاتحاد ومنع إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب— نقابة المحامين المصرية (@egyls1912) August 12, 2025
. pic.twitter.com/DbLLe0AquI
