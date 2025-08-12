اتحاد المحامين العرب يدين تصرفات وفد المحامين المصريين خلال أعمال اجتماع المكتب الدائم في تونس

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ "أحداث شغب مؤسفة" و"ممارسات شاذة" صدرت عن الوفد المصري المرافق لنقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد، عبد الحليم علام، خلال أعمال اجتماع المكتب الدائم في تونس.



نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب



وفق البيان، قام أعضاء الوفد المصري:لنقباء النقابات العربية وأعضاء الأمانة العامة خلال حفل الافتتاح، ما أثار استياء الحضور ودفع بعض النقباء والأمناء المساعدين إلى الانسحاب احتجاجاً.* تكرار السلوك ذاته في الجلسة الأولى للمكتب الدائم، مع إزالة بطاقات الأسماء من المقاعد، مدّعين تمثيلهم للنقابة العامة والنقابات الفرعية في مصر.من أحد أعضاء الوفد على الأمين العام المساعد للاتحاد في قاعة فرعية، الأمر الذي تسبب في وعكة صحية للأمين العام، حالت دون استكماله للجلسات.، بصفته رئيس المكتب الدائم، قررإلى موعد ومكان آخر بنفس العضوية.* الأمانة العامة اعتبرت أن هذه التصرفات تهدف إلىوتأجيل انتخابات الأمين العام، خصوصاً بعد انسحاب جميع المترشحين لصالح النقيب* دعوة نقيب المحامين المصريينإلىعن تصرفات أحد مرافقيه.بحق المحامي المعتدي وفقاً لقانون المحاماة المصري.* تحذير من أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، سيتملاتخاذ قرار بشأنه.من ناحية أخرى, أصدر، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً أوضح فيه ملابسات ما تم تداوله من نص نُسب إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مؤكداً أن ما تم ترويجهالمعروف بدماثة خلقه ورصانته.* أشار علام إلى أن البيان المتداول نُشر أولاً عبر صفحة أحد النقباء السابقين قبل وضعه على الصفحة المنسوبة لاتحاد المحامين العرب.* أوضح أن الأمين العام كان برفقته طوال يوم أمس في تونس، وحضرا سوياً لقاءً مع الرئيس التونسي، ثم غادرا منتصف الليل تقريباً، قبل أن يغادر الأمين العام صباح اليوم مباشرة إلى بلاده، مما يجعل صدور البيان عنه* وصف علام النص المنسوب بأنه مليء بـ، ويهدف لخدمةيسعى لتحقيق أغراض شخصية، بمساعدة بعض من انتهت عضويتهم في الاتحاد من الأعضاء المنقطعين، الذين يسعون للهيمنة على مقاعد الاتحاد.* أعلن نقيب المحامين عن عزمه إصدارلوضع الحقائق كاملة أمام المحامين، وكشف ما وصفه بـمن قبل أطراف معينة.* دعا المحامين إلى عدم الانسياق وراء البيان المزوّر، معتبراً أن الهدف من نشره هولتعطيل عمل الاتحاد ومنع إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.