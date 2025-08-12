Babnet   Latest update 13:57 Tunis

الليلة ... شهب البرشاويات تبلغ ذروتها

Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 10:15 قراءة: 1 د, 31 ث
      
يستمتع هواة رصد النجوم بما يمكن أن يكون أحد أكثر العروض المبهرة هذا العام، حيث تصل زخات شهب البرشاويات إلى ذروتها ليل الثلاثاء.

ويمكن رؤية شهب البرشاويات بالعين المجردة، ولكن الطقس في كل دولة سيلعب دوراً رئيسياً، لذا من الأفضل التحقق من توقعات الطقس قبل الخروج لرؤية الشهب



شهب البرشاويات تبلغ ذروتها بين 12 و13 أوت

ككل عام، يشهد منتصف أوت ذروة وابل شهب البرشاويات، حين تمر الأرض عبر أكثر الأجزاء كثافة في سحابة الجزيئات الكونية التي خلّفها المذنب Swift–Tuttle. هذه الجزيئات، عند دخولها الغلاف الجوي، تحترق لتشكّل خطوطًا ضوئية لامعة، وبعضها يبرق بألوان متباينة.

ظروف 2025: رؤية محدودة بسبب القمر

هذا العام، لن تكون الظروف مثالية لعشاق الفلك. فالقمر يكتمل في 9 أوت، ورغم تناقص إضاءته ليلة الذروة، سيظل ضوءه الساطع يغمر السماء ويُضعف إمكانية مشاهدة الشهب الخافتة. النتيجة:

* يمكن رصد الشهب الأكثر سطوعًا فقط
* قد تُرى بعض الكرات النارية النادرة

أصل الظاهرة: مذنب Swift–Tuttle

* اكتشافه: سنة 1862
* قطره: حوالي 26 كيلومترًا
* مداره: بيضاوي يستغرق 133 سنة للدوران حول الشمس
* بين منتصف جويلية ونهاية أوت، تعبر الأرض النهر الغباري الذي يخلّفه المذنب، فينتج العرض السنوي المذهل للشهب.

السرعة والاحتراق في الغلاف الجوي

* حجم الجزيئات: شبيه برؤوس الدبابيس
* سرعتها: أكثر من 215,000 كم/س
* بدء الاحتراق: على ارتفاع 100 كم عن سطح الأرض
* بعض الجزيئات تتوهج بقوة وتترك ذيولًا مضيئة وملونة

أفضل أوقات المشاهدة

* أفضل وقت: بعد منتصف الليل، عندما تكون نقطة انطلاق الشهب الظاهرية (الراديانت) في كوكبة برشاوس مرتفعة في السماء.
* لكن الشهب قد تظهر في مناطق مختلفة من السماء نظرًا لمساراتها الطويلة.

نصائح للرصد المثالي

* الابتعاد عن التلوث الضوئي في المدن.
* اختيار مناطق ريفية أو تلال مظلمة.
* التأكد من صفاء الطقس.
* في هذه السنة، قد يكون من الأفضل التركيز على الشهب الساطعة جدًا نظرًا لتأثير القمر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313219


