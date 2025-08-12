الليلة ... شهب البرشاويات تبلغ ذروتها

يستمتع هواة رصد النجوم بما يمكن أن يكون أحد أكثر العروض المبهرة هذا العام، حيث تصل زخات شهب البرشاويات إلى ذروتها ليل الثلاثاء.



ويمكن رؤية شهب البرشاويات بالعين المجردة، ولكن الطقس في كل دولة سيلعب دوراً رئيسياً، لذا من الأفضل التحقق من توقعات الطقس قبل الخروج لرؤية الشهب



شهب البرشاويات تبلغ ذروتها بين 12 و13 أوت



ظروف 2025: رؤية محدودة بسبب القمر



أصل الظاهرة: مذنب Swift–Tuttle



السرعة والاحتراق في الغلاف الجوي



أفضل أوقات المشاهدة



نصائح للرصد المثالي



ككل عام، يشهد منتصف أوت ذروة، حين تمر الأرض عبر أكثر الأجزاء كثافة في سحابة الجزيئات الكونية التي خلّفها المذنب. هذه الجزيئات، عند دخولها الغلاف الجوي، تحترق لتشكّل، وبعضها يبرق بألوان متباينة.هذا العام، لن تكون الظروف مثالية لعشاق الفلك. فالقمر يكتمل في، ورغم تناقص إضاءته ليلة الذروة، سيظل ضوءه الساطع يغمر السماء ويُضعف إمكانية مشاهدة الشهب الخافتة. النتيجة:* يمكن رصد* قد تُرى بعض: سنة 1862: حوالي 26 كيلومترًا: بيضاوي يستغرق 133 سنة للدوران حول الشمس* بين منتصف جويلية ونهاية أوت، تعبر الأرضالذي يخلّفه المذنب، فينتج العرض السنوي المذهل للشهب.: شبيه برؤوس الدبابيس: أكثر من 215,000 كم/س: على ارتفاع 100 كم عن سطح الأرض* بعض الجزيئات تتوهج بقوة وتترك* أفضل وقت:، عندما تكون نقطة انطلاق الشهب الظاهرية (الراديانت) فيمرتفعة في السماء.* لكن الشهب قد تظهر في مناطق مختلفة من السماء نظرًا لمساراتها الطويلة.* الابتعاد عنفي المدن.* اختيار مناطق ريفية أو تلال مظلمة.* التأكد من* في هذه السنة، قد يكون من الأفضل التركيز علىنظرًا لتأثير القمر.