الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ae425577270.96568900_ekloqgnfmihpj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025
      
نفذت محكمة القوات المسلحة الصومالية، الاثنين، حكم الإعدام بحق جنديين سابقين في الجيش الوطني، بعد إدانتهما باغتيال قائد عسكري بالجيش

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، بأن محكمة القوات المسلحة الصومالية، نفذت أمس حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الجنديين السابقين في الجيش الوطني، محمد حسين بولي (رتبة عريف سابق) وآدم إسحاق يرو الملقب "صلاد كوفي" (رتبة جندي سابق)، اللذين كانا ضمن كتيبة 14 أكتوبر، بعد إدانتهما باغتيال قائد الكتيبة 83، المقدم عيديد محمد علي.



وأوضحت المحكمة أن المدانين عملا لصالح عناصر "الخوارج" وقاما بزرع لغم في سرير القائد ما أدى إلى مقتله.

وقد تم تنفيذ الحكم بحضور الجهات المختصة بعد صدور حكم الإعدام سابقا ضدهما.

من الجدير ذكره، أن عدد أفراد الجيش الصومالي لا يتجاوز الآلاف إضافة إلى قوات بحرية صغيرة، ولا تزال جهود التطوير والتحديث مستمرة بدعم من المجتمع الدولي بهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما مع تمدد نفوذ حركة الشاب وسيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.
المصدر: sonna.so


الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
Indicateurs
