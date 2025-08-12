الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ae425577270.96568900_ekloqgnfmihpj.jpg width=100 align=left border=0>

نفذت محكمة القوات المسلحة الصومالية، الاثنين، حكم الإعدام بحق جنديين سابقين في الجيش الوطني، بعد إدانتهما باغتيال قائد عسكري بالجيش



وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، بأن محكمة القوات المسلحة الصومالية، نفذت أمس حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الجنديين السابقين في الجيش الوطني، محمد حسين بولي (رتبة عريف سابق) وآدم إسحاق يرو الملقب "صلاد كوفي" (رتبة جندي سابق)، اللذين كانا ضمن كتيبة 14 أكتوبر، بعد إدانتهما باغتيال قائد الكتيبة 83، المقدم عيديد محمد علي.

