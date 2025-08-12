ملتقى وطني للتدريب على التعرف على نواقل الملاريا لفائدة الاطباء البيطريين والباحثين والفنيين
انتظم مؤخرا بولاية المنستير ملتقى وطني للتدريب على التعرف على نواقل الملاريا (الأنوفيلس) لفائدة عدد من الأطباء البيطريين والفنيين والباحثين من عدة ولايات وذلك ببادرة من منظمة الصحة العالمية مكتب بتونس حسب بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.
وأضاف بلاغ منظمة الصحة العالمية مكتب تونس، أن هذا البرنامج التدريبي، الذي تواصل على امتداد 5 أيام، جاء بالتعاون مع وزارة الصحة ومختبر علم الحشرات الطبية بمعهد باستور بتونس وبتمويل من المعهد العالمي للقضاء على الأمراض، مكّن من تعزيز مهارات المتدربين في التعرف المورفولوجي على بعوض "الأنوفيلس" وإتقان طرق جمع العينات والتعامل معها في الميدان والمخبر و استخدام أدوات رقمية حديثة للتعرف على الحشرات.
ولفتت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس الى أن هذه البادرة تأتي في إطار استراتيجية تونس الرامية إلى منع إعادة انتشار الملاريا في تونس وضمان وجود فنيين مرجعيين في كل الولايات الأربع والعشرين.
