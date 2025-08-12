ملتقى وطني للتدريب على التعرف على نواقل الملاريا لفائدة الاطباء البيطريين والباحثين والفنيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b15c59fd3e6.76637816_gjikmlnfpqeoh.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم مؤخرا بولاية المنستير ملتقى وطني للتدريب على التعرف على نواقل الملاريا (الأنوفيلس) لفائدة عدد من الأطباء البيطريين والفنيين والباحثين من عدة ولايات وذلك ببادرة من منظمة الصحة العالمية مكتب بتونس حسب بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف بلاغ منظمة الصحة العالمية مكتب تونس، أن هذا البرنامج التدريبي، الذي تواصل على امتداد 5 أيام، جاء بالتعاون مع وزارة الصحة ومختبر علم الحشرات الطبية بمعهد باستور بتونس وبتمويل من المعهد العالمي للقضاء على الأمراض، مكّن من تعزيز مهارات المتدربين في التعرف المورفولوجي على بعوض "الأنوفيلس" وإتقان طرق جمع العينات والتعامل معها في الميدان والمخبر و استخدام أدوات رقمية حديثة للتعرف على الحشرات.

