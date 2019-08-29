الكشف عن شعار نهائي كأس أبطال أوروبا بإسطنبول

Jeudi 29 Août 2019
الأناضول - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عن شعار نهائي كأس أبطال أوروبا الذي تستعد مدينة "إسطنبول" التركية لاستضافته عام 2020.
وأشار الاتحاد في بيان له الخميس، إلى أن الشعار جرى إعداده للمباراة النهائية المقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول، يوم 30 مايو/ أيار القادم.
وقال إنه سيتم التعريف بالشعار خلال مراسم قرعة مرحلة المجموعات التي ستقام مساء الخميس في موناكو الفرنسية.
ويظهر في الشعار وقت غروب الشمس في إسطنبول، ورموز معالم هامة في المدينة مثل "برج غلاطة" و"ديكيلي طاش" ومضيق البوسفور، ومسجد وقناة مائية.
ووضع الكأس في منتصف الشعار، وكتب تحته "نهائي إسطنبول 20"، وفي الأعلى شعار دوري أبطال أوروبا.
وأشار الاتحاد في بيان له الخميس، إلى أن الشعار جرى إعداده للمباراة النهائية المقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول، يوم 30 مايو/ أيار القادم.
وقال إنه سيتم التعريف بالشعار خلال مراسم قرعة مرحلة المجموعات التي ستقام مساء الخميس في موناكو الفرنسية.
ويظهر في الشعار وقت غروب الشمس في إسطنبول، ورموز معالم هامة في المدينة مثل "برج غلاطة" و"ديكيلي طاش" ومضيق البوسفور، ومسجد وقناة مائية.
ووضع الكأس في منتصف الشعار، وكتب تحته "نهائي إسطنبول 20"، وفي الأعلى شعار دوري أبطال أوروبا.
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Par:ncgrh (Tunisia )
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