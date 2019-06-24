بومبيو يبحث في الرياض ''كيفية بناء تحالف دولي'' ضد إيران

Lundi 24 Juin 2019



فرانس 24

- وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح الاثنين إلى السعودية لإجراء محادثات مع الرياض، الحليفة المقربة لواشنطن، وسط تصاعد التوتر مع إيران التي توشك أن تعلن ضدها عقوبات جديدة.ويتوقع أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون.ويؤيد السعوديون والإماراتيون الموقف الحازم الذي تعتمده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران.