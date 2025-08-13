مسيرة بالعاصمة للحزب الدستوري الحر للمطالبة باطلاق سراح رئيسته عبير موسي
طالب أنصار الحزب الدستوري الحر ، اليوم الأربعاء ، بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي والمحافظة على مكاسب المرأة التونسية التي تم تضمينها في مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة
جاء ذلك خلال مسيرة قادها أنصار الحزب على مستوى شارع الحبيب ثامر وصولا الى مقر وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالعاصمة ، رافعين شعارات منددة بما أسموه حملات العنف ضد النساء .
وكان الحزب قد نشر يوم أمس بيانا على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أدان فيه ما اعتبره " سياسة المكيالين المعتمدة من السلطة التي تسمح بالتحركات المنظمة للموالين لها وتقمع دون وجه جق تحركات الحزب الدستوري في أكثر من مناسبة رغم أنها سلمية "
واعتبر الحزب " أن سلوك السلطة تجاهه يستبطن تحاملا واضحا وتمييزا ضد فئات واسعة من الشعب التونسي الملتفة حول الحزب الدستوري الحر "
وطالب ب"وقف نزيف الانتهاكات ضد المعارضة السلمية القانونية " وفق ما جاء في نص البيان .
