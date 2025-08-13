مسيرة بالعاصمة للحزب الدستوري الحر للمطالبة باطلاق سراح رئيسته عبير موسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c772d6d5833.66753116_goekpjlnqihmf.jpg width=100 align=left border=0>

طالب أنصار الحزب الدستوري الحر ، اليوم الأربعاء ، بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي والمحافظة على مكاسب المرأة التونسية التي تم تضمينها في مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة

جاء ذلك خلال مسيرة قادها أنصار الحزب على مستوى شارع الحبيب ثامر وصولا الى مقر وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالعاصمة ، رافعين شعارات منددة بما أسموه حملات العنف ضد النساء .



