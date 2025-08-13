اليوم...الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمتاحف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412c6081f4481.20745661_lqgihepofmjnk.jpg width=100 align=left border=0>

افادت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم الاربعاء 13 أوت 2025.

ويتمتّع بهذا الإجراء وفق بلاغ صادر عنها،المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر،ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم،ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف،وخلال العطل الرسميّة