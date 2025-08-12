الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينظم قافلة صحية وتوعوية لفائدة الأطفال بمصيف قليبية
احتضن المصيف الوطني للتضامن بمدينة قليبية، مؤخرا، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، نظمتها جمعية وقاية وتوعية "حياة"، لفائدة الأطفال والفريق العامل بالمصيف، وذلك تحت إشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي .
وتأتي هذه القافلة في إطار حرص الاتحاد على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمشاركين، حيث تضمنت مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة، شملت طب الأطفال، والأنف والحنجرة، والغدد، وضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى عيادات الطب العام، بما مكّن الأطفال من الاستفادة من خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.
وتعزّز هذا الجانب الصحي بجانب توعوي، تمثّل في تنظيم حصص تثقيفية حول قضايا اجتماعية وصحية راهنة، منها الوقاية من المخدرات، ومناهضة العنف، والتوعية بالصحة الجنسية، والتصدي لمخاطر الأمراض المعدية والتدخين، بأساليب مبسطة تراعي الخصوصيات العمرية للمستفيدين.
كما تم تنظيم حصة تدريبية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر التونسي بمنزل تميم، بهدف تزويد الأطفال بمعارف أساسية حول كيفية التصرف في الحالات الطارئة، بما يعزز جاهزيتهم وثقتهم بأنفسهم.
ولم تغب الأجواء الترفيهية عن هذا اليوم الصحي والتوعوي، حيث شهد المصيف تنظيم ، سلسلة من الألعاب التراثية التي ساهمت في تنمية مهارات التعاون والتفاعل الجماعي، وربط الأطفال بجذورهم الثقافية وتعزيز شعورهم بالانتماء.
