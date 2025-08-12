الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينظم قافلة صحية وتوعوية لفائدة الأطفال بمصيف قليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن المصيف الوطني للتضامن بمدينة قليبية، مؤخرا، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، نظمتها جمعية وقاية وتوعية "حياة"، لفائدة الأطفال والفريق العامل بالمصيف، وذلك تحت إشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي .

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص الاتحاد على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمشاركين، حيث تضمنت مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة، شملت طب الأطفال، والأنف والحنجرة، والغدد، وضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى عيادات الطب العام، بما مكّن الأطفال من الاستفادة من خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وتعزّز هذا الجانب الصحي بجانب توعوي، تمثّل في تنظيم حصص تثقيفية حول قضايا اجتماعية وصحية راهنة، منها الوقاية من المخدرات، ومناهضة العنف، والتوعية بالصحة الجنسية، والتصدي لمخاطر الأمراض المعدية والتدخين، بأساليب مبسطة تراعي الخصوصيات العمرية للمستفيدين.

