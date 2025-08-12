حجز كميات كبيرة من الأجبان والزبدة محفوظة بطرق غير صحية بولاية جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

حجز فريق المراقبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، أمس الاثنين بولاية جندوبة، كميات كبيرة من الأجبان والزبدة بعد ثبوت تخزينها في ظروف مخالفة للمعايير الصحية، نتيجة تعمد قطع التيار الكهربائي عن بيت التبريد وارتفاع درجة حرارته لأكثر من° 20 .

وقد تمّ حسب بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، واستصدار إذن قضائي من محكمة الناحية بإتلاف الكميات حفاظا على صحة المستهلك وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الحجز يأتي في إطار المراقبة الصحية على محلات بيع المواد الغذائية بالجملة.