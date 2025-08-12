Babnet   Latest update 22:12 Tunis

حجز كميات كبيرة من الأجبان والزبدة محفوظة بطرق غير صحية بولاية جندوبة

Publié le Mardi 12 Août 2025 - 20:41
      
حجز فريق المراقبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، أمس الاثنين بولاية جندوبة، كميات كبيرة من الأجبان والزبدة بعد ثبوت تخزينها في ظروف مخالفة للمعايير الصحية، نتيجة تعمد قطع التيار الكهربائي عن بيت التبريد وارتفاع درجة حرارته لأكثر من° 20 .
وقد تمّ حسب بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، واستصدار إذن قضائي من محكمة الناحية بإتلاف الكميات حفاظا على صحة المستهلك وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الحجز يأتي في إطار المراقبة الصحية على محلات بيع المواد الغذائية بالجملة.


