"التنسيقية الوطنية التونسية لقطاع الصحة تستنكر بشدّة " ما صدر عن بعض النقابيين من ألفاظ نابية في حق رئيس الجمهورية

Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 19:45 قراءة: 0 د, 34 ث
      
  أعربت التنسيقية الوطنية التونسية لقطاع الصحة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن استنكارها "الشديد"، " لما صدر عن بعض النقابيين المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل من ألفاظ نابية وعبارات سب وشتم في حق رئيس الجمهورية التونسية، خلال إحدى التحركات النقابية الأخيرة".
وشددت التنسيقية الوطنية ، في بيانها، على  أن الاختلاف في الرأي والتعبير عن المواقف حق مكفول دستورياً، غير أنه يجب أن يظل في إطار الاحترام المتبادل والابتعاد عن كل أشكال الإساءة الشخصية أو المس من رموز الدولة وهيبتها.
 ودعت كل الأطراف إلى التمسّك بأخلاقيات الحوار البناء واحترام القانون، مشدّدة على أن النقاش المسؤول هو السبيل الأمثل لحل الخلافات، بعيداً عن لغة التحقير أو التحريض التي لا تخدم مصلحة الوطن، وفق تعبيرها.


