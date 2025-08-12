المنستير: افتتاح صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بصيادة بندوة بعنوان "الصورة في الاعلام"
في إطار الدورة 30 لمهرجان الصيد البحري بصيادة افتتحت اليوم الاثنين بدار الثقافة بالجهة فعاليات الدورة الأولى لصالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بندوة فكرية تحت عنوان "الصورة في الاعلام".
وتضمنت الندوة التي ترأسها الأستاذ عمر ليمام مداخلة أولى بعنوان "تاريخ الصورة" للإعلامي عمر عبادة حرز الله مرفوقة بمعرض للصور الفوتوغرافية من انتاجه ومعرض للآلات الفوتوغرافية القديمة، ومداخلة ثانية بعنوان "الصورة ودورها في الخطاب الاتصالي" للدكتور منصور مهني إضافة إلى مداخلة ثالثة بعنوان "الصورة في عالم اليوم" للأستاذ الصادق بوعبان ومداخلة رابعة بعنوان "الصورة في السينما والتلفزة" للإعلامي فوزي السخيري.
كما قدم المحاضرون بالمناسبة شهادات حول تاريخ السينمائي ابن مدينة صيادة الطاهر شريعة ومساهماته في تطوير السينما التونسية وتأسيس الأيام السينمائية بقرطاج.
كما تضمن الصالون "أصبوحة شعرية" ترأسها الشاعر الاسعد العياري وأثثها شعراء من مؤسسة الإذاعة الوطنية
على غرار هاني الفرحاني والحبيب الزناد والحبيب المرموشي وأسماء الشرقي وسعاد القرقني وفتحية الجلاد وهالة بوجدي، وتخللتها مراوحات موسيقية للفنان ايمن بسباس.
وتضطلع بمهمة إدارة صالون الطاهر شريعة مديرة دار الثقافة بصيادة عقيلة القطايفي وتترأسه الاعلامية فتحية جلاد
ومن أعضائه الشاعرة هالة بوجدي والاديب والناقد شكري المسعي والشاعرة هالة الدامرجي والاعلامي فوزي السخيري وايمن مرزوق إضافة إلى عدد من الاعلاميين المهتمين بالشأن الثقافي على غرار حياة الكوني وصالح سويسي ومهدي خليفة ونجوى المهري والمنصف مهني ورشة المسرح و الشاعرة مريم الخضراوي والفنانة التشكيلية هادية بوخروبة.
