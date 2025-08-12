المنستير: افتتاح  صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بصيادة بندوة بعنوان "الصورة في الاعلام"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b72c01b1422.82980447_ohpqngkefjlim.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار الدورة 30 لمهرجان الصيد البحري بصيادة افتتحت اليوم الاثنين بدار الثقافة بالجهة فعاليات الدورة الأولى لصالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بندوة فكرية تحت عنوان "الصورة في الاعلام".



وتضمنت الندوة التي ترأسها الأستاذ عمر ليمام مداخلة أولى بعنوان "تاريخ الصورة" للإعلامي عمر عبادة حرز الله مرفوقة بمعرض للصور الفوتوغرافية من انتاجه ومعرض للآلات الفوتوغرافية القديمة، ومداخلة ثانية بعنوان "الصورة ودورها في الخطاب الاتصالي" للدكتور منصور مهني إضافة إلى مداخلة ثالثة بعنوان "الصورة في عالم اليوم" للأستاذ الصادق بوعبان ومداخلة رابعة بعنوان "الصورة في السينما والتلفزة" للإعلامي فوزي السخيري.

