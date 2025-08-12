Babnet   Latest update 19:51 Tunis

المنستير: افتتاح  صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بصيادة بندوة بعنوان "الصورة في الاعلام"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b72c01b1422.82980447_ohpqngkefjlim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 18:26 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في إطار الدورة 30 لمهرجان الصيد البحري بصيادة افتتحت اليوم الاثنين بدار الثقافة بالجهة فعاليات الدورة الأولى لصالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون بندوة فكرية تحت عنوان "الصورة في الاعلام".

وتضمنت الندوة التي ترأسها الأستاذ عمر ليمام مداخلة أولى بعنوان "تاريخ الصورة" للإعلامي عمر عبادة حرز الله مرفوقة بمعرض للصور الفوتوغرافية من انتاجه ومعرض للآلات الفوتوغرافية القديمة، ومداخلة ثانية بعنوان "الصورة ودورها في الخطاب الاتصالي" للدكتور منصور مهني إضافة إلى مداخلة ثالثة بعنوان "الصورة في عالم اليوم" للأستاذ الصادق بوعبان ومداخلة رابعة بعنوان "الصورة في السينما والتلفزة" للإعلامي فوزي السخيري.

كما قدم المحاضرون  بالمناسبة شهادات حول تاريخ السينمائي ابن مدينة صيادة الطاهر شريعة ومساهماته في تطوير السينما التونسية وتأسيس الأيام السينمائية بقرطاج.

كما تضمن الصالون "أصبوحة شعرية" ترأسها الشاعر الاسعد العياري وأثثها  شعراء من مؤسسة الإذاعة الوطنية
على غرار هاني الفرحاني والحبيب الزناد والحبيب المرموشي وأسماء الشرقي وسعاد القرقني وفتحية الجلاد وهالة بوجدي، وتخللتها مراوحات موسيقية للفنان ايمن بسباس.
وتضطلع بمهمة إدارة صالون الطاهر شريعة مديرة دار الثقافة بصيادة عقيلة القطايفي وتترأسه الاعلامية فتحية جلاد
ومن أعضائه الشاعرة هالة بوجدي والاديب والناقد شكري المسعي والشاعرة هالة الدامرجي والاعلامي فوزي السخيري وايمن مرزوق إضافة إلى عدد من الاعلاميين المهتمين بالشأن الثقافي على غرار حياة الكوني وصالح سويسي ومهدي خليفة ونجوى المهري والمنصف مهني ورشة المسرح و الشاعرة مريم الخضراوي والفنانة التشكيلية هادية بوخروبة.
 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313255


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    