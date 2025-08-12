Babnet   Latest update 19:51 Tunis

النادي الافريقي يتعاقد مع اللاعب الغامبي سايدو خان

Publié le Mardi 12 Août 2025 - 17:53
      
أعلن النادي الافريقي اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب الغامبي سايدو خان لمدة موسمين.
ويشغل اللاعب سايدو خان صاحب الـ 29 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في فرق انقليزية ناشطة في الأقسام السفلى على غرار سويندون تاون وترانمير روفيرس.
وكان النادي الافريقي قد استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بفوز على مستقبل المرسى 1-0.

ويلاقي النادي الافريقي السبت القادم في الجولة الثانية من البطولة النجم الساحلي في سوسة.


