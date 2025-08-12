النادي الافريقي يتعاقد مع اللاعب الغامبي سايدو خان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b71b98eff57.79970088_eofqnilmgkjph.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النادي الافريقي اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب الغامبي سايدو خان لمدة موسمين.

ويشغل اللاعب سايدو خان صاحب الـ 29 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في فرق انقليزية ناشطة في الأقسام السفلى على غرار سويندون تاون وترانمير روفيرس.

وكان النادي الافريقي قد استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بفوز على مستقبل المرسى 1-0.





ويلاقي النادي الافريقي السبت القادم في الجولة الثانية من البطولة النجم الساحلي في سوسة.