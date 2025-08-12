تونس تحتضن المنتدى المتوسطي التاسع عشر لطب الشيخوخة يومي 26 و 27 سبتمبر 2025

تحتضن تونس المنتدى المتوسطي التاسع عشر لطب الشيخوخة بمدينة سوسة يومي 26 و 27 سبتمبر.



وتنعقد هذه التظاهرة الطبية لاجل تسليط الاضواء على طب الشيخوخة في تونس وفي البحر المتوسط في ظل ظاهرة التهرم السكاني وما يتطلبه ذلك من توفير احاطة نفسية واجتماعية وطبية لكبار السن في دول البحر المتوسط ومن ضمنهم تونس.



وسيناقش المنتدى جملة من المحاور العلمية والتقنية والطبية في علاقة بطب الشيخوخة في خطوة لمزيد الاطلاع على احدث التجارب المبتكرة وطرق الوقاية والعلاج من امراض الشيخوخة .ومن بين المحاور المطروحة للنقاش خلال يومي المنتدى تناول مسالة الطب البديل لكبار السن وهشاشة الاشخاص المتقدمين في العمر الى جانب دراسة امكانية ادخال الذكاء الاصطناعي في طب الشيخوخة.وتنعقد التظاهرة بتنظيم من كلية الطب بسوسة والمستشفى الجامعي بسهلول وقسم الطب الداخلي برعاية جامعة سوسة .واكدت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء توجه المجتمع التونسي نحو التهرم وهو ما يبينه تطور تركيبة السكان حسب الفئة العمرية الوظيفية بين سنة 1966 و2024 حيث مرّت الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من 5.58 بالمائة سنة 1966 الى 16.88 بالمائة خلال 2024وكانت مديرة كبار السن بوزارة الأسرة والطفولة و كبار السن إيمان بالشيخ قالت في تصريح بتاريخ 14 ماي 2025، أن تحولات ديمغرافية واضحة يعيشها المجتمع التونسي الذي يتجه نحو التهرم.وافادت بالشيخ إن نسبة كبار السن ارتفعت في تونس بنسبة 14,2 بالمائة مقابل انخفاض نسبة فئة الأطفال.و أضافت انه في حدود سنة 2044 ستبلغ نسبة كبار السن في حدود 24 بالمائة.