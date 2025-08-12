وزارة الاسرة تحتفي بالعيد الوطني للمرأة عبر تظاهرة "ناجحات ببلادي" بمختلف ولايات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MIN-DE-LA-FEMME.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمس الاثنين، عبر جميع مندوبياتها الجهوية الدورة الثالثة من تظاهرة "ناجحات بلادي" بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، حسب بلاغ اليوم الثلاثاء للوزارة.



ولفتت الوزارة الى أن المندوبيّات الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة تولّت بشكل متزامن تنظيم تظاهرات جهويّة تحت إشراف ولاة الجهة، وشملت تكريم 312 امرأة في إطار تثمين الوزارة لمجهودات النّساء اللاّتي أثّرنّ إيجابيا في وسطهنّ المحليّ والجهويّ والوطني.

