وزارة الاسرة تحتفي بالعيد الوطني للمرأة عبر تظاهرة "ناجحات ببلادي" بمختلف ولايات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MIN-DE-LA-FEMME.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025
      
نظّمت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمس الاثنين، عبر جميع مندوبياتها الجهوية الدورة الثالثة من تظاهرة "ناجحات بلادي" بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، حسب بلاغ اليوم الثلاثاء للوزارة.

ولفتت الوزارة الى أن المندوبيّات الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة تولّت بشكل متزامن تنظيم تظاهرات جهويّة تحت إشراف ولاة الجهة، وشملت تكريم 312 امرأة في إطار تثمين الوزارة لمجهودات النّساء اللاّتي أثّرنّ إيجابيا في وسطهنّ المحليّ والجهويّ والوطني.



كما شهدت هذه التّظاهرة في نسختها الثالثة توحيدا في محتوى فقراتها من خلال تكريم 13 امرأة تونسية ناجحة في مجالها وتقديم وصلات موسيقيّة ومداخلات شعريّة وعروض ازياء للملابس التقليديّة ومعارض لمنتوجات حرفيّات ومنتفعات بمختلف برامج الإدماج الاقتصادي للوزارة وإبداعات نسائيٌة ورائدات الأعمال والشركات الأهليّة ومنتجات المجامع النسائيّة والقرى الحرفيّة وورشات حيّة في الصناعات تقليديّة.

وبيّنت الوزارة أن التظاهرة تهدف الى تثمين أدوار أصيلات المنطقة ممن انخرطن عبر مراحل العمر وعلى مرّ التّاريخ في إيجاد الحلول لواقعهنّ المعيش والانخراط الواعي والطوعي والمسؤول ضمن أولويّات الدّولة ممّا يساهم في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة والتّعريف بالدّيناميكيّة الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تحدثها النّساء بمناطقهنّ وإتاحة الفرصة للتّعرّف على مجالات إنجازاتهنّ وابتكاراتهنّ ونجاحاتهنّ وأثره على وسطهنّ المحليّ والجهويّ والوطنيّ.


