الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688f386a35b2f1.83482518_jeihlgqknfmop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 11:47
      
اختتم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية مشاركته في الألعاب العالمية التي تقام بمدينة شينغدو بالصين في المرتبة السابعة بفوزه خلال المباراة الترتيبية على نظيره الصيني 2-1.

وتمكن زملاء يحيى مخلوف من كسب الشوط الفاصل (8-6) بعد نهاية المباراة بالتعادل بمجموعة لمثلها (20-21 و18-8).

وتتواصل المشاركة التونسية في دورة الألعاب العالمية من خلال رياضة الكرة الحديدية مع اللاعبين منى الباجي ومحمد خالد بوقريبة ورياضة الحمل بالقوة مع اللاعب فارس السبوعي.

جدير بالذكر أن وفاء محجوب غادرت منافسات رياضة الكاراتي منذ الدور الاول.


