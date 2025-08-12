الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688f386a35b2f1.83482518_jeihlgqknfmop.jpg width=100 align=left border=0>

اختتم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية مشاركته في الألعاب العالمية التي تقام بمدينة شينغدو بالصين في المرتبة السابعة بفوزه خلال المباراة الترتيبية على نظيره الصيني 2-1.



وتمكن زملاء يحيى مخلوف من كسب الشوط الفاصل (8-6) بعد نهاية المباراة بالتعادل بمجموعة لمثلها (20-21 و18-8).

