استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b1042342f19.91352087_pqjlnekfhogmi.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 التي ستستضيفها الفلبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل، يخوض المنتخب التونسي سلسلة من خمسة لقاءات ودية أمام منتخبي الجزائر وليبيا بالعاصمة التونسية، وذلك بين 14 و22 أوت الجاري.



برنامج المباريات الودية

