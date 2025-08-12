استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين
في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 التي ستستضيفها الفلبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل، يخوض المنتخب التونسي سلسلة من خمسة لقاءات ودية أمام منتخبي الجزائر وليبيا بالعاصمة التونسية، وذلك بين 14 و22 أوت الجاري.
برنامج المباريات الودية
برنامج المباريات الودية
* 14 أوت 2025 – قاعة رادس متعددة الاختصاصات (17:00)
تونس / الجزائر
* 15 أوت 2025 – قصر الرياضة بالمنزه (17:00)
تونس / الجزائر
* 16 أوت 2025 – قاعة رادس متعددة الاختصاصات (17:00)
تونس / الجزائر
* 20 أوت 2025 – قصر الرياضة بالمنزه (17:00)
تونس / ليبيا
* 22 أوت 2025 – قصر الرياضة بالمنزه (17:00)
تونس / ليبيا
جدول مباريات الدور الأول للمونديال* 12 سبتمبر 2025 – (11:00 بتوقيت تونس)
تونس × الفلبين
* 16 سبتمبر 2025 – (06:30 صباحًا)
تونس × إيران
* 18 سبتمبر 2025 – (06:30 صباحًا)
تونس × مصر
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313224