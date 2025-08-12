Babnet   Latest update 13:57 Tunis

كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0dcf6a0059.03244843_gihqpjkefnlom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025
      
تمحور اللقاء، الذي جمع وزير السياحة، سفيان تقية، برئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطّيب، حول كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة.

وخُصّص اللقاء، الذي انعقد أمس الاثنين، بمقر وزارة السياحة، لمتابعة سير النشاط السياحي الصيفي وتدارس أولويّات المرحلة القادمة، خاصّة في ما يتعلق بخدمات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار.



كما تناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر، عن الوزارة، النظر في الملاحظات والمقترحات الرامية إلى مزيد تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

  وتم بالمناسبة، التأكيد على معاضد جهود النظافة والمحافظة على البيئة بمختلف الجهات السياحية وتكثيف البرامج التنشيطية  والترفيهية والسياحية والثقافية، التي تلبي تطلعات العائلات التونسيّة وتنعش النشاط السياحي في مختلف الأقاليم.

كما وقع التاكيد على  تدعيم الربط الجوي والنقل السياحي البري الداخلي واتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تدعيم النشاط السياحي  إلى موفى سنة 2025، في إطار مقاربة استباقية تضمن استدامة المؤشرات الإيجابية المسجلة.


الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
Babnet

