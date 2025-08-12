كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0dcf6a0059.03244843_gihqpjkefnlom.jpg width=100 align=left border=0>

تمحور اللقاء، الذي جمع وزير السياحة، سفيان تقية، برئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطّيب، حول كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة.



وخُصّص اللقاء، الذي انعقد أمس الاثنين، بمقر وزارة السياحة، لمتابعة سير النشاط السياحي الصيفي وتدارس أولويّات المرحلة القادمة، خاصّة في ما يتعلق بخدمات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار.

