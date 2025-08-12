التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689aee0fb35387.45904099_gonjkmliqefhp.jpg width=100 align=left border=0>

قالت ادارة نادي هجر السعودي انها انهت اجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي وضاح الزايدي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2025-2026.

وسبق لوضاح الزايدي (26 عاما) الذي يشغل مركز لاعب جناح هجومي تقمص الوان اندية النجم الساحلي واتحاد تطاوين واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي.

وينتمي نادي هجر لبطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم، وكان قد انهى الموسم الماضي في المركز الرابع ضمن المجموعة الاولى.