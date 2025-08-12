بطولة أمم إفريقيا للمحليين - أوغندا تهزم النيجر وتتصدر الترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ae53b86abe3.23730258_mqfjkpoihnegl.jpg width=100 align=left border=0>

فاز منتخب أوغندا للمحليين على نظيره النيجري بنتيجة 2-0، مساء الاثنين، على ملعب مانديلا ستاديوم في كامبالا، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025).



سجل هدفي اللقاء كل من أوكيلو في الدقيقة 25 وسيرينجوجي في الدقيقة 56.

