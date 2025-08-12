بطولة أمم إفريقيا للمحليين - أوغندا تهزم النيجر وتتصدر الترتيب
فاز منتخب أوغندا للمحليين على نظيره النيجري بنتيجة 2-0، مساء الاثنين، على ملعب مانديلا ستاديوم في كامبالا، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025).
سجل هدفي اللقاء كل من أوكيلو في الدقيقة 25 وسيرينجوجي في الدقيقة 56.
وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب جنوب إفريقيا على غينيا بنتيجة 2-1، حيث أحرز لماييما (10) وكيتيميلا (54) لجنوب إفريقيا، فيما سجل كامارا هدف غينيا الوحيد في الدقيقة 37.
وبهذه النتائج، يتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه الجزائر وجنوب إفريقيا (4 نقاط لكل منهما)، ثم غينيا (3 نقاط)، فيما تتذيل النيجر الترتيب دون نقاط.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي المقرر يومي 22 و23 أوت الجاري.
