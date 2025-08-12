مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد
اعلن مستقبل قابس تعاقده مع سبعة لاعبين جدد في اطار سعيه لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم ومنح حلول اضافية للاطار الفني بقيادة المدرب طارق الجراية.
واللاعبون الجدد هم المهاجم الفرنسي ليو برايان نيريت قادما من نادي راسينغ كلوب باريس (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الدفاعي محمد عامر بلغيث قادما من الترجي الجرجيسي (عقد بعامين) ولاعب الرواق الايسر مؤمن العقربي قادما من جمعية اريانة (عقد بعامين) والمدافع نسيم خضر قادما من قوافل قفصة (عقد بموسمين) والظهير الايسر محمد امين النوي قادما من اتحاد تطاوين (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي حكيم تقا قادما من نادي القيسومة السعودي (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي محمد عزيز السكرافي قادما من النادي الصفاقسي (اعارة بموسم واحد).
واللاعبون الجدد هم المهاجم الفرنسي ليو برايان نيريت قادما من نادي راسينغ كلوب باريس (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الدفاعي محمد عامر بلغيث قادما من الترجي الجرجيسي (عقد بعامين) ولاعب الرواق الايسر مؤمن العقربي قادما من جمعية اريانة (عقد بعامين) والمدافع نسيم خضر قادما من قوافل قفصة (عقد بموسمين) والظهير الايسر محمد امين النوي قادما من اتحاد تطاوين (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي حكيم تقا قادما من نادي القيسومة السعودي (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي محمد عزيز السكرافي قادما من النادي الصفاقسي (اعارة بموسم واحد).
كما اعلن عن تجديد عقد المدافع ريان اليعقوبي لمدة موسم واحد وامضاء عقد احتراف لابن النادي متوسط الميدان اسامة اللطيفي لمدة 5 سنوات..
وكان مستقبل قابس استهل موسمه في بطولة الرابط المحترفة الاولى لكرة القدم بالتعادل على ارضه مع حامل اللقب الترجي الرياضي بلا اهداف. وسيلاقي فريق "الجليزة" في الجولة الثانية مضيفه الاولمبي الباجي يوم الجمعة المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313212