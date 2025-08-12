مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مستقبل قابس تعاقده مع سبعة لاعبين جدد في اطار سعيه لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم ومنح حلول اضافية للاطار الفني بقيادة المدرب طارق الجراية.



واللاعبون الجدد هم المهاجم الفرنسي ليو برايان نيريت قادما من نادي راسينغ كلوب باريس (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الدفاعي محمد عامر بلغيث قادما من الترجي الجرجيسي (عقد بعامين) ولاعب الرواق الايسر مؤمن العقربي قادما من جمعية اريانة (عقد بعامين) والمدافع نسيم خضر قادما من قوافل قفصة (عقد بموسمين) والظهير الايسر محمد امين النوي قادما من اتحاد تطاوين (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي حكيم تقا قادما من نادي القيسومة السعودي (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي محمد عزيز السكرافي قادما من النادي الصفاقسي (اعارة بموسم واحد).

