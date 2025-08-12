Babnet   Latest update 13:57 Tunis

مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 07:51 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعلن مستقبل قابس تعاقده مع سبعة لاعبين جدد في اطار سعيه لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم ومنح حلول اضافية للاطار الفني بقيادة المدرب طارق الجراية.

واللاعبون الجدد هم المهاجم الفرنسي ليو برايان نيريت قادما من نادي راسينغ كلوب باريس (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الدفاعي محمد عامر بلغيث قادما من الترجي الجرجيسي (عقد بعامين) ولاعب الرواق الايسر مؤمن العقربي قادما من جمعية اريانة (عقد بعامين) والمدافع نسيم خضر قادما من قوافل قفصة (عقد بموسمين) والظهير الايسر محمد امين النوي قادما من اتحاد تطاوين (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي حكيم تقا قادما من نادي القيسومة السعودي (عقد بموسمين) ومتوسط الميدان الهجومي محمد عزيز السكرافي قادما من النادي الصفاقسي (اعارة بموسم واحد).



كما اعلن عن تجديد عقد المدافع ريان اليعقوبي لمدة موسم واحد وامضاء عقد احتراف لابن النادي متوسط الميدان اسامة اللطيفي لمدة 5 سنوات..
وكان مستقبل قابس استهل موسمه في بطولة الرابط المحترفة الاولى لكرة القدم بالتعادل على ارضه مع حامل اللقب الترجي الرياضي بلا اهداف. وسيلاقي فريق "الجليزة" في الجولة الثانية مضيفه الاولمبي الباجي يوم الجمعة المقبل.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313212


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    