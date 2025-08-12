"نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي

ضرب جمهور مهرجان صفاقس الدولي، وعشاق فن الراب الشبابي، في سهرة الإثنين، موعدا مع نجم الراب التونسي "نوردو"، وذلك ضمن حفل أحياه على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، في إطار الدورة 45 للمهرجان.



وانطفأت الأضواء بالمسرح الصيفي إيذانا بانطلاق العرض، وسط تصميم ركحي وسينوغرافي محكمان يوحيان بالحيوية والروح الشبابية. وعلى وقع التصفير والأهازيج والهتافات، اعتلى نجم الراب "نوردو" الركح للمرة الرابعة على التوالي، صحبة فرقة "الديدجي" وفريق رقص من إفريقيا.



انصهر "نوردو" في العرض ليُلهب منذ اللحظة الأولى الوتيرة الحماسية للجمهور الحاضر، من عشاق موسيقى الراب، بتوليفة من أشهر أغانيه، كان أبرزها:، إضافة إلىللفنان الجزائري الراحل رشيد طه.هذه الأغاني، وغيرها من الإيقاعات السريعة والكلمات الجريئة التي تناولت مواضيع، وغيرها من القضايا الاجتماعية، على طريقة، تفاعل معها الجمهور منذ بداية العرض حتى نهايته، ورقص على إيقاعها وردد كلماتها عن ظهر قلب رفقة الفنان.وقد أرجع عدد من الجمهور، خاصة الشباب، في تصريحات متطابقة لـ/وات/، سبب إعجابهم بفن الراب إلى كونه، وفق تعبيرهم.خلال ندوة صحفية عقب العرض، عبر "نوردو" عنالذي حظي به على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، معتبرا أن، وفق تقديره.وعن مشاريعه المستقبلية، كشف "نوردو" عن امتلاكهمع نجوم من خارج تونس، إضافة إلى خوضه تجربة فيمن خلال فيلم تونسي وآخر تونسي-فرنسي.