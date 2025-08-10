تونس: حجز 172 طناً من المواد وحملات رقابية مكثفة تُسفر عن 9 قرارات غلق في النصف الأول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/magazin_ferme1.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس عن حصيلة تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم حجز 172 طناً من المواد والمنتوجات، وإصدار 9 قرارات غلق لمحلات تجارية بقرار من والي تونس.



وقالت سهام المبروك، المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة في تصريح ل(وات)، إن الكميات المحجوزة شملت 71 طناً من الإسمنت، 29 طناً من الفارينة، 16 طناً من السكر المدعّم، إضافة إلى 19 طناً من البطاطا، 10 أطنان من الغلال، 9 أطنان من السميد، طنين من الحديد، و16 طناً من الآجر. كما تم حجز 1176 علبة مصبرات تن، 50 ألف علبة سجائر، و10,500 بيضة.

