مروى بوزياني ورحاب الظاهري تتألقان في الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى ببلجيكا
حققت الرياضة التونسية حضورًا مميزًا في الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى التي أقيمت بمدينة أورديغيم البلجيكية، حيث صعدت العداءة مروى بوزياني إلى منصة التتويج بإحرازها المركز الثالث في سباق 1500 متر، مسجلة رقمًا شخصيًا جديدًا بلغ 4 دقائق و03 ثوان و51 جزء بالمائة.
وتصدرت الإسبانية مارينا مارتينيز السباق بزمن 4:03.33، تلتها الفرنسية إدال غاي في المركز الثاني بـ4:03.44.
وفي سباق 3000 متر موانع، واصلت تونس حضورها القوي بفضل العداءة رحاب الظاهري التي أحرزت المركز الثالث أيضًا، محققة رقمًا شخصيًا قدره 9 دقائق و20 ثوان و17 جزء بالمائة.
وجاءت المرتبة الأولى من نصيب الفرنسية غلاغي رينوار بزمن 9:17.27، تلتها البريطانية سارا تايتي في المركز الثاني بـ9:18.66.
