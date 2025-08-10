مروى بوزياني ورحاب الظاهري تتألقان في الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى ببلجيكا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689877f3306c84.65736691_oghqfijmpekln.jpg width=100 align=left border=0>

حققت الرياضة التونسية حضورًا مميزًا في الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى التي أقيمت بمدينة أورديغيم البلجيكية، حيث صعدت العداءة مروى بوزياني إلى منصة التتويج بإحرازها المركز الثالث في سباق 1500 متر، مسجلة رقمًا شخصيًا جديدًا بلغ 4 دقائق و03 ثوان و51 جزء بالمائة.

وتصدرت الإسبانية مارينا مارتينيز السباق بزمن 4:03.33، تلتها الفرنسية إدال غاي في المركز الثاني بـ4:03.44.



