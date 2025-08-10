Babnet   Latest update 23:08 Tunis

النصر السعودي يعلن ضم المدافع الاسباني إينيغو مارتينيز

Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 10:29
      
أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاحد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع المدافع الاسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برشلونة الإسباني.
وانضم مارتينيز البالغ من العمر 34 عاما إلى برشلونة في عام 2023 قادما من أتلتيك بيلباو، وشارك في 71 مباراة مع الفريق، منها 61 مباراة كأساسي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان للمدافع الإسباني دور بارز في تحقيق برشلونة الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، والتي شملت لقب البطولة الإسبانية، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.
يشار الى ان النصر انهى الموسم الفارط من البطولة السعودية الممتازة في المرتبة الثالثة برصيد 70 نقطة.


