المسرحي التونسي منصف الصايم والمسرحية العراقية عواطف نعيم يتسلمان جائزة صلاح القصب في دورتها السادسة

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تسلم صباح اليوم الجمعة كل من المسرحي التونسي منصف الصايم والمسرحية العراقية عواطف نعيم جائزة صلاح القصب في دورتها السادسة.



وسُلمت هذه الجائزة خلال موكب انتظم صباح اليوم بالعاصمة تونس ضمن فعاليات الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية وتم بالمناسبة تكريم مدير الدورة المسرحي محمد منير العرقي والمخرج المسرحي حاتم دربال وأستاذ المسرح محمد المديوني من أجل مساهمتهم في تواصل هذه الجائزة على مدى السنوات خاصة وأن دربال والمديوني ضمن الهيئة العامة للجائزة.





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وأهدى المسرحي التونسي المنصف الصايم، الذي يحمل في رصيده حولي ثلاثين عملا مسرحيا، جائزة صلاح القصب التي تسلمها إلى روح رفيقة دربه وزوجته المسرحية الكبيرة الراحلة رجاء عمار التي رافقته في جل أعماله المسرحية. كما ذكّر بالمناسبة بمسرحيته التي عبر له قصب عن إعجابه بها واعتبارها عملا مرجعيا وهي "برج الحمام" التي افتتحت فعاليات مهرجان قرطاج الدولي سنة 1985 وشاركت ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية لنفس السنة وهي مسرحية مقتبسة عن الشريط الصوتي "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبرا.

وقد تحصل على جائزة صلاح القصب منذ بعثها في سنة 2008 العديد من المسرحيين التونسيين والعرب ومن ضمنهم في الدورة الفارطة (2023) الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين والمخرج المسرحي الفلسطيني حكيم حرب والمؤلف المسرحي المصري سامح مهران.

وجدير بالذكر أن الدكتور صلاح القصب هو مسرحي وفنان تشكيلي عراقي ويعد رائدا لمسرح الصورة في العالم العربي له عديد الأعمال المسرحية ومثّل العديد من النصوص الهامة في تاريخ المسرح العالمي على غرار نصوص وليام شكسبير وشيخوف وغيرهم، كما ألف العديد من الكتب في مجال المسرح الصوري.

ويُعد صلاح القصب شاهد عيان على تاريخ أيام قرطاج المسرحية منذ تأسيسها إذ واكب مختلف دوراتها على مدى أربيعن سنة.





