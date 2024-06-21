بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية (الدور الرئيسي): المنتخب التونسي ينهزم امام الدنمارك صفر-2

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انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الجمعة أمام نظيره الدنماركي بنتيجة صفر-2 (تفاصيلها 18-20 و8-20) لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا بالصين.

وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس الخميس مشواره في الدور الرئيسي بهزيمة أمام المجر صفر-2 قبل أن يحقق صباح اليوم الجمعة انتصاره الأول على عمان بشوطين نظيفين.

وأنهى المنتخب التونسي الدور الرئيسي برصيد نقطتين في المركز الخامس خلف منتخبات الدنمارك والبرازيل (8 نقاط) واسبانيا والمجر (6 نقاط) التي ضمنت تأهلها الى الدور ربع النهائي بينما تذيل منتخب عمان الترتيب بلا رصيد.

وسيتنافس المنتخب التونسي بداية من الغد على المراكز الترتيبية من 9 الى 16 مع كل من منتخبات بورتوريكو وقطر وأستراليا والولايات المتحدة والصين وعمان وأورغواي.



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ويفتتح المنتخب التونسي غدا السبت مبارياته بالدورة الترتيبية بمواجهة منتخب بورتوريكو.



النتائج

الدور الرئيسي /المجموعة الاولى/

الجولة الثالثة

الدنمارك - تونس 2-صفر

عمان - اسبانيا 1-2

المجر - البرازيل صفر-2



الجولة الثانية

الجمعة 21 جوان 2024

تونس - عمان 2-صفر

الدنمارك - البرازيل 2-1

اسبانيا - المجر 2-صفر



الجولة الاولى

الخميس 20 جوان 2024

تونس - المجر صفر-2

عمان - البرازيل صفر-2

الدنمارك - اسبانيا 2-صفر



الترتيب

1- الدنمارك 8 4 /تاهل الى الدور الرئيسي/

-- البرازيل 8 4 /تاهل الى الدور الرئيسي/

3- اسبانيا 6 4 /تاهل الى الدور الرئيسي/

-- المجر 6 4 /تاهل الى الدور الرئيسي/



5- تونس 2 4 /تخوض الدورة الترتيبية من المراكز من 9 الى 16/

6- عمان 0 0 /تخوض الدورة الترتيبية من المراكز من 9 الى 16/

