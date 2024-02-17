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سليانة: تنظيم دورة تدريبية حول جمع البيانات لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة

https://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg
Publié le Samedi 17 Février 2024 - 13:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتظمت، أمس الجمعة، دورة تدريبية حول جمع البيانات المتعلقة بالتقرير الثلاثي والسنوي للنساء ضحايا العنف، لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة بولاية سليانة، وذلك بالشراكة مع جمعية متطوعون بوعرادة، وفق مقررة الهيئة التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة إيناس البوحلي
وأضافت البوحلي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مرصد مناهضة العنف ضد المرأة يشرف على التنسيقيات ب24 ولاية ويقوم بجمع الإحصائيات المنبثقة عن تقاريرها ، قصد إعداد التقرير الوطني، وبينت أن مصالح التنسيقية ارتأت دعم قدرات الأعضاء بهدف إعداد إحصائيات ومؤشرات، تعكس الواقع الحقيقي بالجهة.
وأكدت بوحلي أن هذه المؤشرات ستكون دليلا توجيهيا يمكن من تنظيم جملة من الأنشطة تساعد على التخفيف والتقليل من ظاهرة العنف الموجه للمرأة، وأشارت إلى أنه يقع حاليا تجميع إحصائيات سنة 2023، التى من المنتظر ان تكون جاهزة خلال شهر فيفري الجاري.


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