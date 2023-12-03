حجز معدات حفر ابار عشوائية في القيروان في خطوة للحد من هذه الظاهرة

حجز أعوان دائرة الموارد المائية المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان معدات حفر مختلفة بمنطقة البعيل (عمادة من معتمدية الوسلاتية) وذلك في إطار التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية.



ووفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قام ايضا الاعوان، بالتعاون مع السلط الأمنية بالوسلاتية بحجز آلة حفر ومولد كهربائي و07 مواسير حديدية ومعدات حفر مختلفة بمنطقة جويو عمادة زغدود من معتمدية الوسلاتية.

وبات حفر الابار العشوائية يمثل خطرا على ديمومة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وانحباس الامطار. وحسب احصاءات المرصد الوطني للفلاحة فقد ارتفع معدل استغلال الموائد المائية في سنة 2021 بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2017، ليمر من 117 بالمائة الى 134 بالمائة. وتفسر هذه الزيادة، اساسا، بالارتفاع الملحوظ في عدد عمليات حفر الآبار العشوائية الذي بلغ في سنة 2021، حوالي 279 21 عملية حفر مقابل 463 13 عملية حفر.



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وشهد حجم استغلال الموائد المائية العميقة خلال الفترة 2017 – 2021، تطورا تدريجيا ليتحول من 8ر668 1 مليمتر مكعب في 2017 الى 922 1 مليمتر مكعب في 2021، اي بزيادة بنسبة 2ر15 بالمائة.

ووصل الحجم المستغل للموائد المائية الى 914 مليمتر مكعب في 2021 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بالحجم المسجل في 2020. وشهد حجم استغلال الموائد المائية العميقة خلال الفترة 2017 – 2021، تطورا تدريجيا ليتحول من 8ر668 1 مليمتر مكعب في 2017 الى 922 1 مليمتر مكعب في 2021، اي بزيادة بنسبة 2ر15 بالمائة.ووصل الحجم المستغل للموائد المائية الى 914 مليمتر مكعب في 2021 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بالحجم المسجل في 2020.