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ارتفاع ملحوظ لعمليات حفر الآبار العشوائية في الفترة 2017 - 2021 - المرصد الوطني للفلاحة

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 16:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ارتفع معدل استغلال الموائد المائية في سنة 2021 بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2017، ليمر من 117 بالمائة الى 134 بالمائة، حسب معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء

وتفسر هذه الزيادة، اساسا، بالارتفاع "الملحوظ" في عدد عمليات حفر الآبار العشوائية الذي مرّ من 463 13 عملية حفر الى 279 21 عملية حفر في 2021.

...

وشهد حجم استغلال الموائد المائية العميقة خلال الفترة 2017 - 2021، تطورا تدريجيا ليمر من 8ر668 1 مليمتر مكعب في 2017 الى 922 1 مليمتر مكعب في 2021، اي بزيادة تعادل 2ر15 بالمائة

ووصل الحجم المستغل للموائد المائية الى 914 مليمتر مكعب في 2021 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بالحجم المسجل في 2020







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