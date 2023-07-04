مديرا الأمن والحرس الوطنيين في زيارة لصفاقس لبحث الوضع الأمني الميداني بالجهة

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد عملية قتل ارتكبت في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء بطريق المهدية كلم 10 في معتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب من مواليد 1982 يقطن بالمنطقة وذلك على إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان المحليين.كما أذنت النيابة العمومية وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وأسند قاضي التحقيق بذات المحكمة إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية للتحقيق في الجريمة.وبالإضافة للأشخاص الثلاثة المحتفظ بهم، سيشمل البحث شخصا رابعا بحالة فرار يشتبه بضلوعه في الجريمة بحسب المصدر القضائي.وكانت النيابة العمومية أذنت مساء أمس الاثنين بالاحتفاظ ب34 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية" وذلك " تبعا للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة في الليلة قبل الماضية" بمنطقة الربض بمدينة صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة.