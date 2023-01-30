انطلاق أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي بتونس

انطلقت صباح اليوم الاثنين ، بمقرّ الإدارة العامة للديوانة التونسية أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي تحت اشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة أعضاء لجنة التّعريفة الجمركية العربية الموحّدة التي تمثّل 17 بلدا عربيا من بينها تونس.





وجرت فعاليات الافتتاح تحت إشراف المديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي ومدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النّصر وبحضور ثلة من ممثلي الدول العربية الشقيقة والصديقة المشاركة بكلّ من البحرين والجزائر والمملكة العربية السعودية والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا واليمن إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما حضر الإجتماع ممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والفلاحة.



و أعربت المديرة العامة للديوانة، في كلمة افتتاحية بالمناسبة ، عن تقديرها وشكرها الخالص للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تلبية الدعوة لاستضافة الديوانة التونسية لهذا الاجتماع ولكافة أعضاء لجنة الاتحاد الجمركي العربي للحضور والمشاركة في فعالياته.

كما أكدت على أهمية الجهود المرموقة التي يتم بذلها من قبل كافة أعضاء فريق العمل لوضع آليات كفيلة بتكوين جدول تعريفة عربي موحد ولضبط آليات لتحديد وتوحيد الرسوم الجمركية مع العالم الخارجي وذلك سعيا لاستكمال متطلبات إرساء الاتحاد الجمركي العربي الذّي يشكل مطمحا لجميع أعضاءه.

ومن جهته ثمن مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية ، مجهودات الديوانة التونسية لإنجاح الاجتماع (40) للجنة الاتحاد الجمركي العربي كما بين أنّ المحاور التي سيتم تناولها تتعلق بمناقشة خلاصة الدراسات القيمة التي تم انجازها بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلقة خاصة بدراسة آثار وآليات توزيع الحصيلة الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى التطرق إلى دعم دور الجمارك في مجال حماية الصناعة المحلية وآلية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية لكل بلد عضو بالاتحاد الجمركي العربي علاوة على مناقشة آليات المرونة والتدرّج للانضمام للاتّحاد.

وستتواصل أشغال هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، إلى غاية يوم الأربعاء غرة فيفري 2023 وسيتمّ إصدار بيان ختامي يتضمّن مخرجات الاجتماع والتوصيات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، كما سيتم الاتّفاق على موعد ومكان انعقاد الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي.







