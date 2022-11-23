سوسة: زيادة بأكثر من 103 بالمائة في عدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي منذ بداية السنة الى غاية 20 نوفمبر الجاري

سجّلت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى غاية 20 نوفمبر 2022 زيادة فاقت 103 بالمائة في عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي الذين بلغ عددهم 894394 حريفا مقابل 440145 حريفا زاروا المنطقة في السنة الماضية، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المندوب الجهوي للسياحة توفيق القايد.





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وأضاف القايد، في تصريح لـ"وات"، أن الجهة سجّلت، كذلك خلال نفس الفترة، زيادة بأكثر من 167 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 3 ملايين و216 ألفا و855 ليلة مقابل مليون و203 آلاف ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2021.كما سجّلت ولاية سوسة زيادة بـ6ر13 بالمائة في عدد الوافدين، خلال الفترة الممتدة من 11 الى غاية 20 نوفمبر 2022، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المرجعية 2019، واستقبلت المنطقة السياحية سوسة القنطاوي 16789 حريفا مقابل 14774 حريف سنة 2019، وفق ذات المصدر.وذكر أن ولاية سوسة، شهدت خلال الفترة الممتدة من 11 الى غاية 20 نوفمبر 2022، زيادة بـ7ر46 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 16789 حريفا مقابل 11444 حريفا بالسنة الماضية.وقد سجلت الجهة خلال نفس الفترة، وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة، زيادة بـ 7ر115 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 52477 ليلة مقابل 24333 ليلة بالسنة الماضيةـ مشيرا الى ان هذه الأرقام كان لها انعكاس ايجابي على الفترة الممتدة من 01 نوفمبر الى غاية 20 نوفمبر، التي شهدت تسجيل زيادة بـ7ر43 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 38641 حريفا مقابل 26886 حريفا بالسنة الماضية.كما سجلت الجهة، خلال نفس الفترة، زيادة بـ 5ر118 بالمائة، في عدد الليالي المقضاة الّتي بلغ عددها 125622 ليلة مقابل 57487 ليلة في السنة الماضية.وتبقى الجهود متواصلة من كافة الأطراف المتدخلة لتحقيق أفضل النتائج مع نهاية السنة ومع اقتراب ذروة الموسم الشتوي وخاصة فترة رأس السنة الميلادية، وفق ذات المصدر.وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة بأن السياح التونسيين احتلوا المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي بعد ان بلغ عددهم 427460 سائحا، منذ بداية السنة الى غاية 20 نوفمبر الجاري، أي بزيادة قدرها 4ر31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.واحتلت السوق الجزائرية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة والقنطاوي بعد ان زار الجهة 106097 سائحا جزائريا خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مسجلة زيادة بأكثر من الف بالمائة مقارنة بسنة 2021.وأكد توفيق القايد العودة الملحوظة للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية التي سجلت خلال نفس الفترة وفادة اكثر من 51301 وافدا أي بزيادة فاقت 447 بالمائة.كما ارتفعت نسبة السياح البريطانيين والالمان الوافدين على جهة سوسة والقنطاوي بنسبة ناهزت الف بالمائة خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية بعد ان وفد على الجهة 44597 سائحا بريطانيّا و44495 سائحا ألمانيا.عماد