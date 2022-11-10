قابس: الشروع في إنجاز أشغال محطة النقل البرّي الجديدة مع موفى الشهر الجاري


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 17:29قراءة: 0 د, 40 ث
      
رجّح المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بقابس، جمال بن ابراهيم، أن تنطلق أشغال محطة النقل البري الجديدة بقابس في موفى الشهر الجاري، حيث بلغ المشروع حاليا مرحلة تسجيل الصفقة بعد امضائها من قبل جميع الاطراف المعنية والمصادقة عليها من طرف والي قابس.
وأَضاف، في تصريح لـ"وات"، أنه من المنتظر استكمال أشغال هذا المشروع، المقدرة كلفته بحوالي 4 ملايين دينار، قبل نهاية سنة 2023.

ويكتسي مشروع محطة النقل البري الجديدة بقابس أهمية ثابتة، حيث من المؤمل أن يضع حدّا للاكتظاظ الذي تشهده المحطّة الحالية والتي يؤكد الجميع أن موقعها لم يكن مناسبا ولم يؤخذ فيه التطوّر الذي ستشهده حركة المرور بمدينة قابس بعين الاعتبار.
وسيتم انجاز محطة النقل البري الجديدة بقابس على قطعة أرض كائنة بقابس الجنوبية مجاورة لمفترق مطماطة الذي يتميز بقربه من محوّل المدو للطريق السيارة قابس - تونس وقابس - مدنين.
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مر


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