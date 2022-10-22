نادي السيب العماني يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

توج نادي السيب العماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 بعد تغلبه اليوم السبت في المباراة النهائية على كوالالمبور سيتي الماليزي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور.

وسجل أهداف الفريق العماني علي البوسعيدي (د 22) وعبد العزيز المقبالي (د37) وحسن الغساني (د69).



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وبات نادي السيب أول فريق من سلطنة عمان يتوج بلقب البطولة في حين أخفق كوالالمبور سيتي في تحقيق اللقب الثاني لماليزيا، بعدما كان نادي جوهور دار التعظيم توج باللقب عام 2015.وكان نادي السيب تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على جبلة السوري ب1-0 وخسر أمام الكويت الكويتي ب1-2 ثم تغلب على الأنصار اللبناني ب 4-0.وفي نصف نهائي منطقة غرب آسيا، فاز السيب على العربي الكويتي ب 2-1 ثم تفوق في نهائي منطقة الغرب على الرفاع البحريني بنتيجة 4-0 في مسقط.وبهذا الفوز يتأهل نادي السيب بشكل مباشر لكاس أبطال آسيا للموسم المقبل 2023/ 2024.وانضم السيب إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي (3 ألقاب) أمام الفيصلي الأردني والمحرق البحريني (2).