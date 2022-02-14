قابس تفقد النحات المبدع بنعيسى الحمروني


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 14:48 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فقدت الساحة الثقافية بولاية قابس يوم أمس الاحد 13 فيفري 2022 النحات العصامي عيسى الحمروني الذي ولد في 25 أوت 1947.
وقد بدأ عيسى الحمروني في النقش على الحجر منذ الصغر متأثرا في ذلك بمدرسه الفرنسي " ميشال بونسي" الذي امن بموهبته فأولاه اهتماما خاصا زاد في شغفه وحبه للنحت.
...

وقد كان بنعيسى الحمروني يتعامل مع الصخور الصلبة بأدوات بسيطة تساعده بفضل خياله الابداعي وموهبته على اعداد منحوتات في غاية الجمال.
وقد شارك النحات بنعيسى الحمروني الذي تزين منحوتاته العديد من النزل السياحية، في عدد من المعارض والتظاهرات الثقافية الكبرى ومن بينها مهرجان الفنون التشكيلية الدولي بالمحرس.
وقد حظي هذا النحات العصامي الذي كان يمارس فنه بورشة صغيرة بوسط مدينة قابس بعناية وزارة الشؤون الثقافية التي مكنته في سنة 2018 من منحة شهرية قارة.

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