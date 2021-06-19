إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي يرتفع بنسبة 10 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021

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ارتفع إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 10 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، ليستقر عند 1600 ألف طن، وفق ما أشارت إليه وثيقة بخصوص الوضع الطّاقي، نشرتها وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم، مؤخرا.وزاد الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي بنسبة 21 بالمائة، في حين تطورالطلب على إنتاج الكهرباء بنسبة 5 بالمائة.يذكر أن قطاع إنتاج الكهرباء يظل أكبر مستهلك للغاز الطبيعي (67 بالمائة من إجمالي الطلب في موفى أفريل 2021) ، نظرا لأن إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 96 بالمائة.وبالنسبة إلى الاستخدامات النهائية (باستثناء إنتاج الكهرباء) ، فإن الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي تفسر من خلال زيادة الطلب من الحرفاء ذوي الضغط المتوسط ​​والمنخفض (21بالمائة) وكذلك من الحرفاء ذوي الضغط العالي(25 بالمائة)، في موفى أفريل 2021، وفق ما أشارت إليه الوثيقة ذاتها.