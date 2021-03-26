تاهل ثنائي سباق الاشرعة مهدي الغربي ورانية الرحالي الى الالعاب الاولمبية المقبلة

وات -

تاهل الثنائي التونسي مهدي الغربي ورانية الرحالي الى دورة الالعاب الاولمبية المقررة خلال الصائفة المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو وذلك في اختصاص زوجي مختلط "ناكرا 17" في اعقاب الدورة الترشيحية لسباق الاشرعة التي اقيمت من 21 الى 26 مارس الجاري في لونزاروت (اسبانيا) حسب ما اوردته يوم الجمعة الصفحة الرسمية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ومن جهة اخرى، اضاف المصدر ذاته ان تونس ستشارك بقاربين اثنين الاول على متنه الشقيقتين سارة واية قزقز (49 اف ايكس) والثاني الهادي الغربي وفرات قدانة (49 اي آر) وذلك في الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية الخاصة بمنطقتي افريقيا واسيا التي ستحتضنها سلطنة عمان من 3 الى 8 افريل القادم.