بنزرت: أصحاب المقاهي ينفّذون وقفة احتجاجية للمطالبة بمراجعة توقيت غلق محلاتهم

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نفّذ أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي بولاية بنزرت وقفة احتجاجية سلمية امام مقر الولاية، رفعوا خلالها عدة شعارات تطالب الحكومة بالاستماع والتفاعل مع مطالبهم المهنية والاجتماعية في علاقة بقرار غلق المقاهي مع تمام الساعة الرابعة بعد الزوال.وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للغرفة، نزار الشيخ، "إن الغرفة ومن خلالها أصحاب المقاهي كلهم أمل في استجابة رئيس الحكومة والسلط المركزية والجهوية لمجمل مطالبهم العاجلة والآجلة ومنها بالخصوص تأخير توقيت غلق المقاهي على غرار القرار المعلن لفائدة المطاعم والسماح لهم بالعمل بعد الساعة الرابعة بعد الزوال دون استغلال الطاولات والكراسي".وأضاف أن من بين المطالب أيضا تعويض مهنيي القطاع الذين أضرت بهم جائحة "كورونا"، وتأخير خلاص الاداءات الواجبة لصندوق الضمان الاجتماعي والديون البنكية وإعادة جدولتها، وإيقاف التتبعات العدلية ضدّ عدد من أصحاب المقاهي، وتعويض العملة الناشطين بالقطاع من صندوق الكوارث.يذكر ان ثلة من أعضاء الغرفة الجهوية أصحاب المقاهي كانوا التقوا عقب الوقفة الاحتجاجية رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، وأبلغوه مجمل مطالبهم الآجلة والعاجلة.