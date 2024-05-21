القبض على 3 عناصر تكفيرية بتونس من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

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تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس، ووحدات التوقي من الارهاب بإقليم تونس، من ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، ومحكوم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 16 سنة.



وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن العناصر التكفيرية الموقوفة.

